Aus dem Polizeibericht

Zeugenaufruf, Festnahmen und Führerscheinentzüge

In Erpeldingen wird eine Person mit einem Messer verletzt, Dealer und Einbrecher werden festgenommen und einige Führerscheine werden wegen Alkohol am Steuer eingezogen

(TJ) - Der Polizeibericht von Sonntagmorgen ist gut gefüllt. Die Beamten hatten mit Auseinandersetzungen, mehreren Festnahmen und Alkohol am Steuer zu tun.

Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurde in Erpeldingen an der Sauer im Rahmen einer Veranstaltung am Gruefwee eine Person mit einem Messer am Rücken verletzt. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden, der oder die Täter konnte(n) entkommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenaussagen. Zweckdienliche Informationen zum Tathergang, zu dem oder den Täter(n) sowie sonstige Beobachtungen können der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden unter der Telefonnummer (+352)244801000 oder per E-Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu gemeldet werden.

Drohung mit Schreckschusspistole

In der Nacht gerieten an einer Tankstelle in der Rue d'Audun in Esch/Alzette mehrere Männer aneinander. Im Laufe des Konflikts bedrohte einer die Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole, woraufhin die Gegner flüchteten. Die Polizei konnte wenig später einen der Raufbolde stellen und die besagte Pistole in seinem Fahrzeug sicherstellen. Da er zudem alkoholisiert war, wurde sein Führerschein eingezogen und das Fahrzeug auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Festnahmen

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei in die Grand-Rue in Luxemburg gerufen, nachdem dort in einem Einkaufszentrum Ladendiebe vom hausinternen Sicherheitspersonal gestoppt wurden. Zwei Ganoven hatten versucht, mehrere Kleidungsstücke zu stehlen. Im Laufe der Ermittlungen konnten die beiden mit weiteren Diebstählen in Verbindung gebracht werden. Zudem hatten sie eine geringe Menge Haschisch und ein Messer bei sich. Sie wurden festgenommen und mussten sich am Sonntag vor einem Untersuchungsrichter verantworten.

Aus der Rue Maurice Barrès in Cessingen wurde am Samstagnachmittag ein Drogenverkauf gemeldet. Ein Kunde, der von einer Streife gestellt wurde, gab den Kauf von Kokain zu. Der Dealer war geflüchtet, konnte jedoch wenig später gestellt werden. Bei ihm wurden zwei Kugeln Kokain gefunden und sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen. Die Drogen, Bargeld und ein Mobiltelefon, die er mit sich führte, wurden beschlagnahmt.

Alkohol am Steuer

Am späten Samstagabend wurde eine Polizeistreife auf der N6 zwischen Windhof und Capellen auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit sehr geringer Geschwindigkeit in Schlangenlinien fuhr. In Capellen konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Die Fahrerin wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Da sie den zulässigen Maximalwert deutlich überschritt, wurde ihr ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

Gegen 06.50 Uhr wurde am Sonntagmorgen eine Polizeistreife auf einen Fahrer in Luxemburg-Stadt aufmerksam, der eine rote Ampel missachtet hatte. Der Fahrer wurde daraufhin auf dem Boulevard Royal gestoppt und ein Alkoholtest wurde durchgeführt. Auch er musste seine Fahrerlaubnis wegen eines deutlich zu hohen Wertes abgeben.

Am frühen Morgen wurde eine Polizeistreife auf dem Boulevard J.F. Kennedy in Luxemburg-Kirchberg auf einen Fahrer aufgrund dessen unsicheren Fahrweise aufmerksam. Bei der Kontrolle des Fahrers fiel den Beamten auf, dass dieser deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Auch dessen Führerschein wurde eingezogen.

Ein weiterer Führerschein wurde in Frisingen in der Lëtzebuergerstrooss eingezogen. Der Fahrer war den Polizeibeamten am Samstag aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Auch hier war der zulässige Höchstwert deutlich überschritten worden.

Drei weitere Entzüge bei angeordneten Kontrollen

Zwischen 21.30 und 1.15 Uhr Uhr führte die Polizei in der Route de Longwy in Bartringen sowie an der Route d'Arlon in Strassen zwei von der Staatsanwaltschaft angeordnete Alkoholkontrollen durch. 130 Fahrer mussten - auch ohne Anzeichen von Alkoholkonsum - pusten. In sechs Fällen war der ermittelte Wert zu hoch, sodass Protokoll erstellt werden musste. Drei Fahrer mussten ihre Fahrerlaubnis an Ort und Stelle abgeben.

