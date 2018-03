Eine ältere Frau wurde in der Nacht auf Mittwoch in ihrem Haus von zwei Männern überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf: Fall von Homejacking in Frisingen

Eine ältere Frau wurde in der Nacht auf Mittwoch in ihrem Haus von zwei Männern überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Mittwoch hat es in Frisingen in der Munnereferstrooss einen Fall von Homejacking gegeben.



Eine ältere Frau wurde dabei in der Nacht gegen 3 Uhr von zwei Männern überwältigt und ausgeraubt. Nachdem die Täter das Haus mit der Beute verlassen hatten, suchte die Frau Hilfe in der Nachbarschaft.



Etwas später wurde sie für eine Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Kriminalpolizei für weitere Ermittlungen an.



Personen und Anwohner, die in der Nacht auf Mittwoch oder in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter dem Notruf 113 zu melden.