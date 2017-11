(m.r.) - Gegen 8 Uhr ist am Donnerstagmorgen ein Jugendlicher auf der Route de Longwy in Petingen beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren worden. Der aus Richtung Petingen/Zentrum kommende Fahrer ergriff nach dem Unfall die Flucht in Richtung Rodange/Lamadelaine. Die Polizei geht davon aus, dass der Flüchtige einen grauen Audi A1 mit luxemburgischem Kennzeichen fuhr.



Der Jugendliche wurde bei dem Unfall an der Hüfte und am Fuß verletzt. Zeugen, die zweckdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug liefern können oder den Unfall beobachtet haben, mögen sich bitte beim C.P.I. Differdingen unter der Telefonnummer 2445-3500 melden.