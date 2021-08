Am Sonntagnachmittag verunfallte auf der Autobahn A1 ein Geländewagen. Nun wird der flüchtende Fahrer von der Polizei gesucht.

Zeugenaufruf

Fahrer flüchtet nach Unfall auf der Autobahn A1

Am Sonntagnachmittag verunfallte auf der Autobahn A1 ein Geländewagen. Nun wird der flüchtende Fahrer von der Polizei gesucht.

(jwi) - Am vergangenen Sonntag kam es gegen 14.20 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Deutschland, zwischen den Ausfahrten Flaxweiler und Potaschberg, zu einem Verkehrsunfall. Das meldet die Polizei am Dienstag.

Der schwierige Stand der Zeugen Eine Aussage vor Gericht ist keine alltägliche Situation – viele Zeugen wissen nicht, was sie dabei erwartet.

So verlor der Fahrer eines Land Rover Sport SVR mit luxemburgischen Kennzeichen die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte auf der rechten Fahrbahnseite gegen die Leitplanke, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und landete anschließend in der linken Leitplanke. Der Fahrer verließ noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte den Unfallort. Der blaue Geländewagen ist laut Polizei an der Front stark beschädigt.

Der Unfallfahrer sowie Zeugen, welche zweckdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall mitteilen können, sollen sich bei der Dienststelle der Autobahnpolizei entweder via Tel.: +352 244 175 200 oder E-Mail: upr-sia@police.etat.lu melden.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.