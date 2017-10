(mth) - Wer kann Angaben zu den Personen auf diesen Fotos machen? Die Polizei startete am Dienstag einen Fahndungsaufruf nach einer Frau und einem Mann, die verdächtigt werden, mit Hilfe gestohlener Schlüssel ein Auto entwendet zu haben.

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei im vergangene Mai im Krankenhaus Kirchberg. Einer Patientin wurde dort die Brieftasche aus ihrem Zimmer gestohlen. Am selben Tag wurde zudem mit der entwendeten Bankkarte des Opfers an einer Tankstelle in Lorentzweiler versucht, Einkäufe zu tätigen.

Der mutmaßliche Täter fuhr anschließend mit einem weißen oder grauen Auto der Marke Volkswagen, möglicherweise vom Typ Polo, davon. Am selben Tag tätigte eine Frau mehrere Geldabhebungen mit der gleichen Bankkarte an einem Geldautomaten in Walferdingen.

Da die Identität der beiden verdächtigen bislang nicht ermittelt werden konnte, greift die Polizei nun auf die Hilfe der Bevölkerung zurück. Sämtliche zweckdienliche Hinweise in Bezug auf die abgebildeten Personen können der Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer 4997-4500 mitgeteilt werden.