(SH) - Erneut sind Schafe angegriffen und sogar getötet worden. Am Mittwoch gegen 8.45 Uhr vernahm ein Einwohner aus Rodange in der Rue du Clopp Hundegebell. Er beobachtete, wie zwei Hunde Schafe in einer Wiese hinter dem Haus angriffen. Der Mann vertrieb die Hunde, dennoch hatten sie bereits zwei Schafe gerissen.

Ein Hund war etwa kniehoch, hatte kurzes schwarzes Fell mit weißen Flecken. Es handelte sich vermutlich um einen Mischling. Der zweite Hund war etwa hüfthoch und hatte zotteliges, braunes Fell. Auch wenn er Ähnlichkeiten zu einem Golden Retriever hatte, handelte es sich bei ihm wohl auch um einen Mischling.

Personen, die Angaben zur Herkunft der Hunde machen können, sollen sich mit der Polizeidienststelle aus Petingen (2445-6201) oder dem Notruf (113) in Verbindung setzen.

Bereits vor mehr als einer Woche wurden acht Schafe auf einer Weide in Garnich gerissen.





