Zeugenaufruf der Polizei

Polizeibeamter bekam Faustschlag ins Gesicht

(jwi) - Am Vorabend des Nationalfeiertages wurden der Polizei in der Stadt Luxemburg einige kleinere Schlägereien gemeldet, die jedoch schnell unter Kontrolle waren. Das schreibt die Polizei am Mittwoch. Insgesamt habe die Mehrheit der Menschen friedlich gefeiert.

Doch ein Einsatz lief aus dem Ruder. Um 2.30 Uhr kamen die Beamten in die Rue du Rost. Dort fiel eine größere Gruppe von Feiernden immer wieder negativ auf, indem sie die Polizeibeamten mehrmals provozierten. Während diese die Personalien der Randalierer überprüfen wollte, wurde die Feiernden gegenüber den Beamten handgreiflich.

Ein Polizeibeamter bekam einen Faustschlag ins Gesicht. Mithilfe weiterer Polizeistreifen konnte die Situation vorerst unter Kontrolle gebracht werden. Die Lage spitzte sich jedoch ein weiteres Mal zu, da noch eine andere Personen eine feindselige Haltung gegenüber den Beamten an den Tag legte. Diese gehörte nicht zu der Feiertruppe.

Bei diesem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte sowie weitere Personen verletzt. Die Polizeibeamten sowie eine Person wurden ins Krankenhaus gebracht. Vier Personen kamen in die Arrestzelle.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, sind gebeten diese bei der Notrufzentrale 113 oder unter der Telefonnummer: +352 244 50 1000 zu melden.

