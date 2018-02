(TJ) - Sehr heftig war wohl die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntagnachmittag beim Schlassgoart in Esch/Alzette.



Zwischen 14 und 15 Uhr gerieten die beiden Streithähne in der Rue Neiduerf, am Eingang zum Schlassgoart aneinander. Wenig später ging einer der beiden - nachdem sein Kontrahent ihn wohl mit einem Klappmesser gestochen hatte - nieder. Der Täter flüchtete in einem dunklen Fahrzeug.



Die Polizei sucht nun per Zeugenaufruf nach Zeugen, besonders aber nach dem Mann, der dem Opfer nach der Auseinandersetzung wieder auf die Beine half.

Zeugenaussagen sind an die Dienststelle in Esch/Alzette (Tel: 4997 - 5500) zu richten.