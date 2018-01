(SH) - In Remich wurde am Sonntagabend ein Mann von einem unbekannten Täter zusammengeschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Rue Enz nahe des Parkplatzes vor dem Gemeindehaus.

Wie die Polizei berichtet, haben mehrere Passanten den Vorfall beobachtet. Ein Mann kam dem Opfer zur Hilfe. Der mutmaßliche Täter trug einen dunklen Parka und eine Brille. Er war in Begleitung einer Frau.



Personen, die zweckdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sowie der Mann, der dem Opfer zur Hilfe kam, sollen sich bei der Polizeidienststelle Remich unter der Nummer 2447-7500 melden.