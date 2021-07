Im Januar waren in Esch/Alzette Kreditkarten gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach den mutmaßlichen Tätern.

Zeugenaufruf der Polizei

Kreditkartendiebe gesucht

Im Januar waren in Esch/Alzette Kreditkarten gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach den mutmaßlichen Tätern.

(SH) - Mit am Abend zuvor im Stadtteil Neiduerf in Esch/Alzette entwendeten Kreditkarten waren am 25. Januar zwischen 10.15 Uhr und 15.46 Uhr mehrere kontaktlose Zahlungen getätigt worden.

Wie die Polizei nun mitteilt, habe sich bei den Ermittlungen herausgestellt, dass die mutmaßlichen Täter mit einem weißen Kastenwagen der Marke Peugeot mit den italienischen Erkennungstafeln FG705YP unterwegs waren. Demnach sucht die Polizei nach Hinweisen zur Identität der zwei auf den Fotos abgebildeten Personen.

Hinweise sind für die Polizei aus Esch/Alzette unter der Nummer 244-501-000 oder per E-Mail an police.esch@police.etat.lu.

Mit diesem Fahrzeug waren die Täter unterwegs. Foto: Polizei

Lesen Sie auch:

Knapp 40 Wohnmobile kontrolliert

Häftling an Folgen seiner Verbrennungen verstorben

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.