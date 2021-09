Mit einer gestohlenen Kreditkarte wurden am Sonntag Zahlungen getätigt. Nun wird nach den Männern gesucht.

Zeugenaufruf der Polizei

Kreditkartenbetrüger gesucht

(SH) - Mit einer gestohlenen Kreditkarte wurde am vergangenen Sonntag in Bridel Geld abgehoben und in Esch/Alzette, Düdelingen und Bad Mondorf Einkäufe getätigt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu den auf dem Foto abgebildeten Personen.

Zweckdienliche Informationen sind für das Kommissariat Porte de l'Ouest unter der Nummer 244-351-000 oder per Mail an police.portedelouest@police.etat.lu.

