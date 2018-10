An gleich vier Baustellen haben unbekannte Täter am Wochenende in der Hauptstadt Handwerksgerät und Arbeitsmaschinen entwendet. Einen weiteren Diebstahl gab es auf einem Baugelände an der N7 bei Erpeldingen.

Zeugenaufruf: Baustelleneinbrecher auf Beutezug

Steve REMESCH Eine Einbrecherbande hat am Wochenende auf Baustellen in Kirchberg und Bonneweg zugeschlagen und hochwertige Beute gemacht.

An gleich vier Baustellen haben unbekannte Täter am Wochenende in der Hauptstadt Handwerksgerät und Arbeitsmaschinen entwendet.

Dabei hatten sie sich als Tatort stets zwei nahe beieinander liegende Baustellen ausgesucht: So erbeuteten sie an einer Großbaustelle am Boulevard Pierre Frieden in Kirchberg zwei Verputzmaschinen mitsamt Mischpumpen und Schläuchen. Da die Arbeitsgeräte sehr schwer sind, ist davon auszugehen, dass es mehrere Personen am Diebstahl beteiligt waren.



Wenige hundert Meter entfernt, an einer Baustelle des Europaparlaments in der Rue Eigner, wurden weitere Baugeräte mitsamt Zubehör gestohlen.

Nach gleichem Muster wurden auch Baugerät und -materialien an zwei Baustellen am Verlorenkost in Bonneweg gestohlen, so an der Baustelle einer Kinderkrippe in der Rue Marshall und in der Rue Auguste Lumière.



Die Polizei meldet zudem den Diebstahl von 450 Litern Dieseltreibstoff, der aus Baggern auf der Zano-Baustelle an der N7 bei Erpeldingen abgepumpt wurde. Es wird davon ausgegangen, dass die Diebe bei der Tat einen Lieferwagen benutzten.

Im Zusammenhang mit diesen Diebstählen auf Baustellen sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Hinweise werden über den Notruf 113 entgegen genommen.