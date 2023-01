Am frühen Freitagnachmittag wurde in Esch/Alzette eine Bankfiliale überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Aus dem Polizeibericht

Zeugenaufruf: Bankfiliale in Esch/Alzette überfallen

Am frühen Freitagnachmittag wurde in Esch/Alzette eine Bankfiliale überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

(lm) - In Esch/Alzette wurde gegen 13.20 Uhr am Freitag eine Bankfiliale überfallen. Wie die Polizei am Nachmittag informiert, seien zwei Männer am Überfall in der Rue Xavier Brasseur beteiligt gewesen. Sie hätten Angestellte bedroht und Geld entwendet, es sei jedoch niemand verletzt worden. Den Tätern gelang anschließend die Flucht. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Zweckdienliche Hinweise sollen umgehend an den Notruf 113 weitergeleitet werden.

Lesen Sie auch:

Polizei sucht nach Juwelierladen-Dieb mit Phantombild

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.