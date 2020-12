Zeugenaufruf: Autofahrerin überfallen

In der Nacht zum Sonntag wurde eine Frau von zwei Männer bei Rodingen überfallen.

(MeM) - In der Nacht zum Sonntag wurde in Rollingen bei Rodingen eine Autofahrerin angegriffen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die Frau gegen Mitternacht zu einem Kreisverkehr in Lamadelaine fuhr musste sie stark bremsen, da ein Mann auf der Straße stand. Er stieg zu ihr ins Auto und bat die Frau, zu einem Parkplatz in Petingen zu fahren. Dort kam ein weiterer Mann auf sie zu, der dem Auto gefolgt war, und schlug die Frau.

Die beiden Täter fuhren zur belgischen Grenze, wo sie das Opfer in einem Wald aussetzten. Die Männer flohen mit dem Wagen, der Handtasche und Wertsachen der Frau. Das Opfer fand auf eine Straße und wurde von einem Lastwagenfahrer zurückgebracht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, insbesondere den LKW-Fahrer, der die Frau zurückgefahren hatte, sich über die 113 oder unter der Nummer 244 53 1000 zu melden.



