Zeugenaufruf: Autofahrer schleift Passanten mit

Der ungewöhnliche Zwischenfall endete für den Fußgänger mit mehreren Verletzungen. Nun fahndet die Polizei nach dem schuldigen Fahrer.

(SC) - Die Polizei sucht Zeugen im Zusammenhang mit einer Tat, die sich bereits am 17. Mai zugetragen hat. An dem Freitag kam es in der Mittagsstunde in Luxemburg-Stadt an der Kreuzung der Avenue Monterey mit dem Boulevard Prince Henri zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger.

Im Zuge des Streits soll der Fahrer den Fußgänger am Arm gepackt haben, auf das Gaspedal seines Wagens gedrückt haben und den Fußgänger einige Meter mitgeschleift haben. Der Fußgänger wies nach der Auseinandersetzung mehrere Verletzungen auf.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Augenzeugen. Sämtliche zweckdienliche Hinweise können der Polizeidienststelle Luxemburg übermittelt werden. Tel.: +352 244 40 4500