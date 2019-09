Seit Donnerstag sucht die Polizei in zwei verschiedenen Fällen nach Zeugen.

Zeugen zu einem Diebstahl und einem Verkehrsunfall gesucht

(SC) - In der Rue de Beggen in Luxemburg-Stadt kam es am Donnerstagmittag um kurz vor 14 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einer Fahrradfahrerin. Der Unfall ereignete sich bei einer roten Ampel auf der Höhe des Gymnasiums.



Mehrere Fahrzeuge hatten vor der roten Ampel gewartet und fuhren wieder an, als diese auf Grün schaltete. In der Kolonne befand sich auch der Lieferwagen, gefolgt von der Radfahrerin. Aus ungeklärten Gründen stoppte der Lieferwagen allerdings abrupt, die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Lieferwagens auf. Sie stürzte zu Boden. Der Fahrer des Lieferwagens hielt nicht an, sondern fuhr in Richtung Bereldingen davon.

Der Fahrer des Lieferwagens, sowie sämtliche Zeugen des Unfalls sind darum gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer 244401000 zu melden.



Die Polizeidienststelle Luxemburg sucht am Donnerstag in einem weiteren Fall nach Zeugen: Im Zusammenhang mit einem Einbruch wurden in einer Appartementwohnung in Luxemburg-Stadt mehrere Gegenstände aufgefunden. Die rechtmäßigen Besitzer, beziehungsweise Personen, die Hinweise zu den Gegenständen liefern können, sind gebeten sich unter der Telefonnummer 244401000 zu melden.

Die rechtmäßigen Besitzer dieser Gegenstände sind darum gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Luxemburg in Verbindung zu setzen. Foto: Polizei Luxemburg