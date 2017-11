(dho) - Die Polizei sucht nach zwei Männern, welche sich Zugang zu einem Wohnhaus verschaffen wollten.

Ende Oktober hatte sich einer der gesuchten Männer Zugang zu der Tiefgarage einer Residenz in der Rue du Chemin de Fer in Petingen verschafft und hatte versucht Fahrzeuge und Schränke zu öffnen. Da diese jedoch verschlossen waren, verließ er das Gebäude wieder.



Anfang November versuchte dann dieselbe Person zusammen mit einem weiteren Mann in ein Wohnhaus in Strassen in der Cité Millewee einzubrechen. Der Versuch misslang jedoch.



Personen, welche über zweckdienliche Hinweise verfügen, sollen diese bitte der Dienststelle Porte de l'Ouest unter der Telefonnummer 2443-5200 melden.