(che) - In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in das Schwimmbad in der Rue Jeannot Kremer in Differdingen eingebrochen und haben Schränke durchsucht. Entwendet wurde laut Polizeibericht vermutlich nur etwas Geld.



Vor Ort war die Spurensicherung. Eventuelle Zeugen sollen sich bei der Polizei Differdingen oder dem Notruf 113 melden.