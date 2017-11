(vb) – Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Lipperscheid. Trotz einer Frontalkollision auf der Landstraße kamen die Beteiligten glimpflich davon.

Ein Opel fuhr auf der N7 bei Lipperscheid in Schlangenlinien. An der Auffahrt Maarkebach (Hobscheid) kam der Opel von seiner Spur ab und geriet auf die Gegenrichtung, nämlich auf die Überholspur der entgegenkommenden Autos. Ein anderes Auto versuchte auszuweichen, so dass es mit einem BMW zusammenstieß. Der Fahrer des Opels setzte seine Fahrt fort.

Die Verkehrspolizei aus Diekirch sucht nach Zeugen, welche zum genannten Zeitpunkt auf einen dunkelblauen OPEL mit luxemburgischen Kennzeichen aufmerksam wurden.

Hinweise an die Verkehrspolizei SRPR Diekirch Tel. 24480-700.





Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 17.30 Uhr in Diekirch.

Ein Fahrer war auf der Strecke zwischen Diekirch und der Bleesbrücke unterwegs als er in der Rue Clairefontaine einen Fußgänger zu spät erblickte. Aufgrund der nassen Fahrbahn geriet der Wagen ins Rutschen und der Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der Mann, welcher sich bereits auf dem Fußgängerüberweg befand, wurde vom Fahrzeug erfasst und prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Der verletzte Fußgänger wurde seitens der Rettungsdienste ins Krankenhaus transportiert.