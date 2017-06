(dho) - In der Nacht zum Sonntag haben in der Gemeinde Düdelingen eine oder mehrere Personen an verschiedenen Orten und ohne Genehmigung Graffitis gesprüht. Dies unter anderem am Parking "René Hartmann", im Park "Emile Mayrisch", in der Rue Emile Mayrisch und an der Schule "Um Brill".



Personen, die hierzu Angaben machen können, sind gebeten sich bei der Polizei in Düdelingen unter der Telefonnummer 2446-9500 zu melden.