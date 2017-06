(tom) - Mitten in der gut besuchten Trierer Fußgängerzone ereignete sich am Freitagvormittag ein brutaler Raubüberfall. Zwei Männer betraten laut Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr einen Juwelierladen in der Brotstraße.

Sie bedrohten eine Angestellte mit einer Schusswaffe, wahrscheinlich einer Pistole, und forderten die Frau in einer für die Verkäuferin nicht erkennbaren Fremdsprache auf, sich auf den Boden zu legen. Eine zweite Verkäuferin, die ihrer Kollegin zu Hilfe eilen wollte, besprühten die Täter mit einem Reizstoff und trafen sie am rechten Oberarm.

Dann griffen sie sich aus der Auslage eine beträchtliche Anzahl hochwertiger Uhren und flüchteten zu Fuß durch die Fußgängerzone.

Wer Hinweise oder Beobachtungen zu dem Überfall zu Protokoll geben kann, wird gebeten, sich unter 0049-651/9779-2290 an die Kriminalinspektion Trier zu wenden.

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht:

Erster Täter: ca. 25-35 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlanke Figur. Bekleidung: dunkle Mütze, dunkle Sonnenbrille, grünes T-Shirt, schwarze Handschuhe, blaue kurze Hose. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei, sprach in einer unbekannten Fremdsprache.

Zweiter Täter: ca. 20-30 Jahre alt, korpulent. Bekleidung: dunkles Basecap, dunkle Brille, orangefarbenes T-Shirt, blaue kurze Hose. Auch er hatte einen dunklen Rucksack dabei.