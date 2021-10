Zertifizierte Schnelltests für fünf Euro

Stadtbesucher können sich weiterhin testen lassen - bis Ende Oktober gratis, dann zum vergünstigten Tarif. Auch der Impfbus ist im Einsatz.

Stadt Luxemburg

Die Stadt Luxemburg möchte Café- und Restaurantbetreibern entgegenkommen und bietet ihren Besuchern auch weiterhin die Möglichkeit, sich einem bescheinigten Schnelltest zu unterziehen, der den Covidcheck-Vorgaben entspricht. Dies entweder im Centre de certification in der Groussgaass oder in einer der teilnehmenden Apotheken.

Um von dem Angebot Gebrauch zu machen, müssen die Testkandidaten sich einen Gutschein von der Stadt Luxemburg besorgen. Erhältlich sind die Coupons im Rathaus auf dem Knuedler sowie im Rocade-Gebäude (3, Rue du Laboratoire). Bis zum 31. Oktober werden die Tests kostenlos zur Verfügung gestellt. Vom 1. November an wird eine Gebühr von fünf Euro fällig. Die Tests sind jeweils für 48 Stunden gültig.

Am Montag wurden insgesamt 189 Personen in drei Lyzeen gegen Covid geimpft. Die Aktion soll bis Ende des Monats weiterlaufen.

Schon seit Mai bietet die Stadt Luxemburg ihren Besuchern die Möglichkeit, sich einem solchen Antigentest zu unterziehen. „Ein Angebot, das sehr stark genutzt wird, freitags und samstags gibt es riesige Schlangen vor dem Testzentrum“, so Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch. Bislang seien fast 57.000 Coupons abgeholt und rund 32.600 Tests durchgeführt worden.

Die Liste der Testzentren und teilnehmenden Apotheken gibt es hier.

Des Weiteren weist die Stadt Luxemburg darauf hin, dass der Impfbus vom 25. Oktober bis zum 5. November in den einzelnen Stadtvierteln unterwegs ist. Jeder, der Interesse hat, kann sich dort unkompliziert und ohne Termin impfen lassen. Mitbringen muss man nur den Personalausweis und die CNS-Karte. Die Stadt Luxemburg möchte mit diesem Angebot die Santé bei ihrer nationalen Kampagne unterstützen.

Der Impfbus macht an folgenden Orten Zwischenstation:

- am 25. Oktober in der Hall Omnisports in Bonneweg-Süd

- am 26. Oktober beim Stade Achille Hammerel in Bonneweg-Nord

- am 27. Oktober in der Hall Omisports in Cessingen

- am 28. Oktober in der Ecole fondamentale in Belair

- am 29. Oktober in der Salle de Gymnastique in Rollingergrund

- am 30. Oktober auf dem Knuedler

- am 3. November in der Hall Omnisports in Dommeldingen

- am 4. November in der Hall Omnisports Kiem

- am 5. November in der Hall Omnisports in Cents