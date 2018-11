Nach der Halloween-Nacht gibt es in Esch ein böses Erwachen. Am Donnerstagmorgen musste Bürgermeister Georges Mischo feststellen, dass viel Vandalismus betrieben wurde.

Zerstörungswut: Geisterdämmerung in Esch

Luc EWEN Bushäuschen, Parkbänke, Mülleimer und andere öffentliche Gegenstände wurden in der Halloweennacht in Esch/Alzette zerstört. Der Bürgermeister kocht vor Wut.





6 Fahrgastunterstände, Foto: Georges Mischo (Bürgermeister)

Alles hatte am Halloween-Tag so schön begonnen. Viele Häuser und Geschäfte in der Alzettestraße waren geschmückt. Die Stadt hatte sogar das Wasser der Springbrunnen und Wasserspiele blutrot gefärbt. Kindergruppen waren voller Freude durch die Straßen gezogen um nach Süßigkeiten zu schnorren. Und nun das.

"Ich bin sehr wütend und aufgebracht über diesen Vandalismus", so Bürgermeister Georges Mischo am Donnerstagmorgen im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort". Was war geschehen?

Die Stadt hatte sich sehr auf Halloween gefreut. Sogar die Wasserspiele in der Stadtmitte waren im Vorfeld von der Stadt mit rotem Wasser versehen worden. Foto: Luc Ewen

Anscheinend haben in der Nacht zu Allerheiligen einige offenbar geistlose Geistergestalten die Halloween-Nacht damit ausklingen lassen, dass sie mehrere Bushäuschen, Parkbänke, Mülleimer und andere urbane Möbel auf dem Stadtgebiet zerstört haben.

"Das trifft die Stadt Esch und ihre Bürger mitten ins Herz", so Mischo. Er und der gesamte Schöffenrat werden alles daran setzen, die Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen, kündigte er an. Es werde nun verstärkt Kontrollen geben, fügte er noch hinzu.

"Eine Anzeige und eine Zusammenarbeit mit der Polizei sind weitere Schritte", so Georges Mischo.

Wie hoch der Schaden genau ist, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.







