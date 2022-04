In Kirchberg entstand in wenigen Tagen eine neue Flüchtlingsstruktur. Die ersten Flüchtlinge werden am Freitag untergebracht.

Neue Struktur

Zelthallen für Flüchtlinge am Freitag bezugsbereit

Michèle GANTENBEIN In Kirchberg entstand in wenigen Tagen eine neue Flüchtlingsstruktur. Die ersten Flüchtlinge werden am Freitag untergebracht.

Am 15. April soll die neue Flüchtlingsstruktur (Structure de primo-accueil) auf einem Parkplatz in der Rue Tony Rollman in Kirchberg bezugsfertig sein. Dort stehen Zelthallen mit insgesamt 50 Zelten und Platz für 400 bis 500 Personen. Das teilte Außen- und Immigrationsminister Jean Asselborn (LSAP) am Montag bei einer Pressekonferenz vor Ort mit. Das ein Hektar große Gelände gehört dem Fonds du Kirchberg.

Die neue Struktur wurde aus der Not heraus geboren, weil die Halle 7 der LuxExpo mit 500 Betten - dort waren 300 Personen untergebracht - bis zum 11. April geräumt werden musste und weil aus der ursprünglich ins Auge gefassten Halle in Contern nichts wurde. Contern wird wohl frühestens Ende 2022 oder Anfang 2023 bereit stehen.

4 Die Arbeiten auf dem Standort Tony Rollman laufen seit einer Woche auf Hochtouren. Am Freitag soll alles fertig sein. Fotos: Gerry Huberty

Die Arbeiten auf dem Standort Tony Rollman laufen seit einer Woche auf Hochtouren. Am Freitag soll alles fertig sein. Fotos: Gerry Huberty

Da die Zelthallen erst am 15. April bezugsfertig sind, mussten die Flüchtlinge übergangsweise auf andere Strukturen verteilt werden, darunter die Sporthalle im „Lycée technique du Centre“. Dort sind Asselborn zufolge 240 Personen untergekommen. Sie werden ab Freitag auf den Standort Tony Rollman verlegt, da die Sporthalle ab dem 19. April wieder für den Schulunterricht zur Verfügung stehen muss.

Unweit der Zelthallen befindet sich das „Centre de traduction“ neben der Europäischen Investitionsbank. Dieses Gebäude steht leer und wird nun hergerichtet, um Menschen aufzunehmen, die den vorübergehenden Schutz zuerkannt bekommen haben. Hier müssen noch umfangreiche Arbeiten (Heizung, Sanitär usw.) durchgeführt werden, so dass die ersten Flüchtlinge Asselborn zufolge frühestens in sechs Wochen aufgenommen werden können.

Außen- und Immigrationsminister Jean Asselborn (LSAP) hat derzeit alle Hände voll zu tun. Foto: Gerry Huberty

Der Minister setzt weiter auf die Hilfe der Gemeinden. Allerdings ist dem Ministerium mit kleinen Strukturen nicht gedient. In Frage kommen ausschließlich Strukturen mit mindestens 100 Betten und die mindestens ein Jahr lang verfügbar sind.

Asselborn zufolge haben inzwischen 4.500 Personen aus der Ukraine in Luxemburg einen Antrag auf temporären Schutz gestellt. Das seien 400 mehr als vor einer Woche. 88,5 Prozent der Antragsteller haben die ukrainische Nationalität. Ein Drittel der Antragsteller sind Minderjährige.

1.660 Personen haben den Schutz zuerkannt bekommen. Dank des „Guichet unique“ in der Avenue Emile Reuter, wo alles gebündelt ist, ist es jetzt möglich, zwischen 100 und 120 Anträge pro Tag zu bearbeiten, erklärte Asselborn.

1.533 Personen sind in einer Struktur des „Office national de l'accueil“ (ONA) untergebracht. Diese Zahl sei in der vergangenen Woche nicht gestiegen, also relativ stabil.

Menschen, die den vorübergehenden Schutz haben, können wählen, ob sie in einer ONA-Struktur bleiben oder privat unterkommen wollen. Das ONA bietet auch Strukturen an, die für einen längerfristigen Aufenthalt gedacht sind: in Differdingen, Nospelt, Echternach und demnächst soll auch das frühere „Wort“-Gebäude in Gasperich bezugsfertig sein.

