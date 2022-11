Die Gräbersegnungen werden in Luxemburg traditionell am 1. November, also an Allerheiligen, und an Allerseelen, dem 2. November, abgehalten.

An Allerheiligen und Allerseelen

Traditionelle Gräbersegnungen im ganzen Land

Die Gräbersegnungen werden in Luxemburg traditionell am 1. November, also an Allerheiligen, und an Allerseelen, dem 2. November, abgehalten.

Der gemeinsame Gräbergang auf den Friedhof zu Allerheiligen hat Tradition. Gestern war es wieder so weit. Jeweils am 1. und 2. November versammeln sich die Menschen überall im Land auf den Friedhöfen, um ihrer toten Familienmitglieder und Freunde zu gedenken und an den traditionellen Friedhofsegnungen teilzunehmen. Die Fotos zeigen den Friedhof in Wiltz an Allerheiligen.

12 Segnung der Gräber an Allerheiligen in Wiltz. Foto: Claude Windeshausen

Segnung der Gräber an Allerheiligen in Wiltz. Foto: Claude Windeshausen

Der gestrige Tag war denn auch einer, der Raum ließ für Gedanken an jene, die nicht mehr unter uns weilen. Seit Tagen schon herrschte Hochbetrieb auf den Friedhöfen: Die Gräber wurden gereinigt und mit Blumen geschmückt. Das kollektive Versammeln an den letzten Ruhestätten hat für viele Hinterbliebene etwas Tröstliches. Nichts stirbt, was in der Erinnerung bleibt.

Auch heute an Allerseelen finden vielerorts Gräbersegnungen statt. Wo, finden Sie hier.

