Zwei Jahre fiel die beliebte Veranstaltung pandemiebedingt aus, nun sollen Nachbarn wieder feiern und einander treffen.

Nopeschfest 2022 am 20. Mai

Zeit für gesellige Stunden unter Nachbarn

Endlich ist es wieder so weit: Am 20. Mai wird wieder landesweit das Nopeschfest gefeiert. Nachdem die erfolgreiche Initiative, die vor 20 Jahren unter dem Impuls der Association Luxembourgeoise des Solidarités de Proximité (ALSP) ins Leben gerufen worden war, in den beiden vergangenen Jahren coronabedingt ausfiel, wird es nun wieder Zeit für gesellige Stunden unter Nachbarn.

Mit dem Ziel, Solidarität und Geselligkeit in den Nachbarschaften, Dörfern und Städten zu fördern, haben sich die sozialen und interkulturellen Vereinigungen Maison des Associations asbl, ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) und CELL (Center for Ecological Learning Luxembourg) der ALSP angeschlossen zu einer gemeinsamen Koordination der nationalen Kampagne zum Nopeschfest 2022. Die Aktion wird von 44 Gemeinden, dem Syndikat der luxemburgischen Städte und Gemeinden Syvicol sowie dem Ministerium für Familie, Integration und die Großregion unterstützt.

Wer mitmacht, kann auf logistische Unterstützung seitens der teilnehmenden Gemeinden zählen. Foto: Charlot Kuhn

Denn ein gutes Zusammenleben beginnt mit guten nachbarschaftlichen Beziehungen, die den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität stärken. Das Ziel bleibt deshalb, neue Nachbarn kennenzulernen sowie vertraute Nachbarschaftskontakte, Gastlichkeit, Gemeinschaft und Austausch zu pflegen. Aber wer neues Jahr sagt, sagt auch neue Dynamik, die sich auf eine verstärkte ökologische und interkulturelle Organisation ausrichten will.

Aktion richtet sich an alle Einwohner

Jeder Einwohner ist am 20. Mai eingeladen, sich aktiv einzusetzen, die Nachbarn von vornherein einzubeziehen und gemeinsam einen geeigneten Treffpunkt - etwa einen Straßenabschnitt, den Bürgersteig oder einen Innenhof - zu bestimmen. Alle Menschen unterschiedlicher Herkunft, sozialer Schichten und Kulturen sind willkommen. Zu dem improvisierten Essen oder Buffet am Festtag bringt jeder Besucher ein Gericht und Getränke mit, die alle teilen. Musik und Tanz bereichern diese Feiern und erleichtern den Dialog.

Die teilnehmenden Gemeinden haben logistische Hilfe zugesagt und stellen Einladungskarten sowie Flyer und Plakate zur Verfügung. Die ALSP hat 800 Werbeplakate an die Gemeinden verteilt und startet zwischen dem 20. April und dem 20. Mai eine nationale Werbekampagne in den verschiedenen Medien. Weitere Infos gibt es hier.



