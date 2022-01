Über das Geoportail können Wanderer täglich neue Etappen des Minett Trails erkunden. Die Verantwortlichen kämpfen indes mit Verzögerungen.

Projekt im Rahmen von Esch 2022

In zehn Tagen den Minett Trail entdecken

Glenn SCHWALLER Über das Geoportail können Wanderer täglich neue Etappen des Minett Trails erkunden. Die Verantwortlichen kämpfen indes mit Verzögerungen.

In zehn Etappen die ehemalige Industrieregion im Süden Luxemburgs entdecken. Für Wanderlustige wird dies mit dem Minett Trail möglich, der im Rahmen des Kulturjahres Esch 2022 elf Gemeinden im Südwesten des Landes verbinden wird.

Mit einer neuen Initiative versucht der für den Etappenweg zuständige Tourismusverband Office Régional du Tourisme du Sud (ORT Sud) nun auf den demnächst fertiggestellten Minett Trail aufmerksam zu machen.

Täglich eine neue Etappe

Seit Freitag werden demnach täglich neue Abschnitte des Rundweges, der sich über eine Gesamtlänge von 90 Kilometern erstrecken wird, auf der Onlineplattform Geoportail veröffentlicht. Den Anfang machte der gut sieben Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Küntzig und Petingen. Die Aktion läuft über einen Zeitraum von zehn Tagen. Nach Ablauf der zehn Tage wird schließlich der gesamte Streckenverlauf im Geoportail einsehbar sein.

Die Entscheidung, nicht den gesamten Streckenverlauf an einem einzelnen Tag zu veröffentlichen, sondern über einen längeren Zeitraum zu strecken, sei dabei ganz bewusst getroffen worden, erklärt Daniel Oly, Tourismuskoordinator beim ORT Sud. „Wir wollten dies spannender gestalten“, so Oly über die Initiative des Tourismusverbandes.

Vandalismusfälle sorgen für Verzögerung

Der Tourismuskoordinator erklärt jedoch weiter, dass die Fertigstellung des Wanderweges in Verspätung geraten ist. Eigentlich hätte der Rundweg schon deutlich früher fertig sein sollen. Am eigentlichen Zeitplan konnte jedoch nicht festgehalten werden.

Ein Grund hierfür sind die gehäuften Fälle von Vandalismus entlang des Minett Trails. Die Verantwortlichen sahen sich in den vergangenen Monaten nämlich immer wieder mit abgerissenen und beschädigten Hinweisschildern, herausgehebelten Pfeilern sowie Verschmutzungen rund um den Weg konfrontiert.

Als Reaktion auf die vermehrten Vandalismusfälle suchte das ORT Sud nach freiwilligen Helfern, die bei ihren Spaziergängen auf den unterschiedlichen Teilabschnitten des Wanderweges ein offenes Auge für mögliche Beschädigungen halten und diese dann dem Tourismusverband melden sollen. Am 15. Dezember des vergangenen Jahres berichtete das „Luxemburger Wort“ über die Aktion.

Pandemie wirkt sich auf Zeitplan aus

Ebenfalls in Verzug geraten ist die Fertigstellung der elf Unterkünfte, die es Wanderern ermöglichen sollen, entlang des Weges übernachten zu können. Hierfür gibt es mehrere Gründe, wie Oly erklärt.

Einerseits habe es teilweise Schwierigkeiten mit der Umsetzung der jeweiligen Konzepte gegeben. Andererseits mache der coronabedingte Engpass bei der Beschaffung von Baumaterialien den Verantwortlichen zu schaffen. „Auch wir leiden unter den Folgen der Pandemie“, so der Tourimuskoordinator des ORT Sud angesichts der entstandenen Verzögerungen.

Klar ist jedoch bereits, dass sich in Zukunft ein einziger Betreiber um die elf Herbergen kümmern wird. Der Bewerbeaufruf hierfür wurde im Dezember des Vorjahres gestartet, ein Ergebnis steht noch aus. Auf einen genauen Zeitpunkt, wann neben dem eigentlichen Wanderweg auch alle Schlafmöglichkeiten fertiggestellt sein sollen, wollte sich Oly derweil nicht festlegen. Die Herbergen werden aber voraussichtlich in drei Etappen bis in die Sommerferien eröffnen.

