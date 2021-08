Ein Gefängnisinsasse legte am Mittwochabend ein Feuer in seiner Zelle - er und neun Gefängniswärter mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Zehn Menschen im Krankenhaus

Erneut Brandstiftung im Schrassiger Gefängnis

(SC) - Am Mittwoch löste ein Gefängnisinsasse gegen 17.30 Uhr einen Großeinsatz aus, nachdem er in seiner Zelle im Centre pénitentiaire de Luxembourg ein Feuer gelegt hatte. Das teilte die Gefängnisverwaltung am Mittwochabend mit. Anwesende Gefängniswärter bemerkten den Brand früh genug und konnten so Schlimmeres verhindern.

Häftling an Folgen seiner Verbrennungen verstorben Vor zwei Wochen war es im Gefängnis in Schrassig zu einem Brand gekommen. Ein Insasse ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Nichtsdestotrotz mussten der Gefängnisinsasse und neun Wärter nach Kontakt mit den Rauchschwaden zur Kontrolle ins Krankenhaus in Kirchberg eingeliefert werden. Mitarbeiter des CGDIS kümmerten sich vor Ort um die Verletzten, während die Police technique Ermittlungen zur Brandursache aufnahm.

Der Direktor der Gefängnisanstalt und der beigeordnete Direktor der Gefängnisverwaltung waren vor Ort, ebenso wie der Ombudsman.

Erst am 18. Juni war es im Schrassiger Gefängnis zu einem schwerwiegenden Fall von Brandstiftung gekommen. Damals wurden insgesamt 16 Menschen verletzt - ein Insasse starb rund zwei Wochen nach dem Vorfall an seinen schweren Verbrennungen.

