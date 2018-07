Bei besten Witterungsbedingungen war der diesjährigen Ausgabe der Legendennacht in Esch/Sauer erneut ein prächtiger Besucher-Erfolg beschieden.

Zauberhaftes Esch/Sauer

Nico MULLER Bei besten Witterungsbedingungen war der diesjährigen Ausgabe der Legendennacht in Esch/Sauer erneut ein prächtiger Besucher-Erfolg beschieden.

Am Samstagabend war Esch/Sauer wieder ganz in der Hand von wunderlichen Personen: Zauberer, Jongleure Feuerspucker, Märchenerzähler, Musikanten, Tänzer und Schauspieler sorgten während der nun bereits 14. Legendennacht in Esch/Sauer für allerhand Spektakel.

Sehr viele Besucher waren bei besten äußeren Bedingungen dem Ruf der Schlossfreunde Esch/Sauer gefolgt, um auf der ältesten Burg des Großherzogtums aufregende, unterhaltsame und unvergessliche Stunden in einem wahrhaft bezaubernden Ambiente zu verbringen.

Der Abend setzte sich aus einer Reihe von Aufführungen von jeweils 20 Minuten zusammen, aus denen sich jeder sein eigenes Programm nach Laune und Interesse auswählen konnte. An nicht weniger als 13 verschiedenen Standorten konnten Theater-, Zauber- und artistische Vorführungen, Märchenerzählungen, Konzerte und auch Feuershows verfolgt werden.

Ob Groß oder Klein: Alle Altersgruppen kamen an diesem Abend auf ihre Kosten.