Zankapfel Fixerstube

In Ettelbrück gehen die Meinungen über die Notwendigkeit eines Drogenkonsumraumes teils sehr weit auseinander. Dabei steigt der Drogenkonsum im Norden des Landes stetig an.

Das unscheinbare Gebäude mit der Hausnummer 3 in der Rue de la Gare in Ettelbrück ist leicht zu übersehen, und dies ist auch durchaus so gewollt, denn die Jugend- an Drogenhëllef Ettelbréck möchte die Personen, die bei ihr um Rat suchen, in einer möglichst unaufgeregten und vertrauenswürdigen Atmosphäre empfangen. Schließlich handelt es sich bei ihnen oft um Menschen, die aufgrund ihrer Abhängigkeit oftmals an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und ihre Zahl nimmt stetig zu.



Dieser Umstand ist für Jean-Nico Pierre, Präsident des luxemburgischen Suchtverbands, auch der entscheidende Grund, sich für die Einrichtung einer Fixerstube im Norden des Landes auszusprechen ...