Die Rettungskräfte mussten zu einigen Verkehrsunfällen ausrücken. Und zwischendurch brannten Mülleimer.

CGDIS

Zahlreiche Unfälle in der Nacht zum Dienstag

Die Rettungskräfte mussten zu einigen Verkehrsunfällen ausrücken. Und zwischendurch brannten Mülleimer.

(tom) - Die Rettungskräfte des Großherzogtums hatten in der Nacht vor dem Feiertag reichlich zu tun.

In Steinfort kollidierten kurz nach 18 Uhr zwei Autos, eine Person wurde verletzt.

Gegen 23.30 Uhr stürzte ein Motorradfahrer auf der Esplanade in Diekirch und verletzte sich dabei.

Um 23.50 Uhr wurde in Esch auf dem Boulevard Kennedy eine Person von einem Autofahrer angefahren und verletzt.

Gegen 2.40 Uhr am Dienstag fuhr ein Autofahrer gegen einen Baum in der rue de Niederkorn in Sassenheim. Auch hier gab es einen Verletzten.

Kurz darauf überschlug sich zwischen Erpeldingen und Drauffelt auf dem CR325 ein Auto - ein Verletzter.

Glimpflich ging die Kollision eines Autos mit einem Baum in der Kayler rue de Tetange aus – hier wurde um 3.39 Uhr niemand verletzt.

Auffällig am Bericht des CGDIS vom Dienstagmorgen: Zwischen den Verkehrsunfällen mussten die Feuerwehren in Cessingen und Niederkorn zu insgesamt drei kleinen Bränden ausrücken, in Niederkorn brannte es auf einem Spielplatz, in Cessingen waren es gleich zwei Mülleimer.

Lesen Sie auch:

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.