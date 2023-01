Zahlreiche TER-Züge fallen Mittwoch und Donnerstag aus

Die Gewerkschaften in Frankreich rufen ab Donnerstag zu einem Streik gegen die Rentenreform auf. Auf der Schiene geht es schon früher los.

Pascal MITTELBERGER Die Gewerkschaften in Frankreich rufen ab Donnerstag zu einem Streik gegen die Rentenreform auf. Auf der Schiene geht es schon früher los.

Die ersten Störungen und Zugausfälle angesichts des landesweiten und berufsübergreifenden Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich sind bekannt. Am späten Dienstagnachmittag wurden die Fahrpläne der Regionalzüge für Mittwoch ab 17 Uhr auf der Website TER Grand Est online gestellt. Während der eigentliche Streik erst für Donnerstag geplant ist, startet die Aktion auf der Schiene schon am späten Mittwochnachmittag.

Fünf TER-Züge in Richtung Luxemburg-Metz werden am Mittwoch ersatzlos gestrichen:



Luxemburg ab 18.16 Uhr - Metz Ankunft 19.28 Uhr



Luxemburg ab 18.39 Uhr - Metz Ankunft 19.31 Uhr



Thionville ab 21.06 Uhr - Metz Ankunft 21.28 Uhr



Thionville ab 21.45 Uhr - Metz Ankunft 22.14 Uhr

Thionville ab 23.04 Uhr - Metz Ankunft 23.27 Uhr

In Richtung Metz-Luxemburg fallen am Mittwoch vier TER-Züge aus:

Thionville ab 17.33 Uhr - Luxemburg Ankunft 18.03 Uhr



Metz ab 20.33 Uhr - Thionville Ankunft 20.56 Uhr



Metz ab 20.46 Uhr - Thionville Ankunft 21.14 Uhr

Metz ab 21.33 Uhr - Thionville Ankunft 21.55 Uhr.

Die Fahrpläne für den Streiktag Donnerstag werden am Dienstagnachmittag veröffentlicht. Arbeitnehmer sollen, wenn möglich, auf Telearbeit setzen, empfiehlt auch der stellvertretende französische Verkehrsminister Clément Beaune.

Auch beim TGV-Verkehr wird mit zahlreichen Zugausfällen gerechnet. Voraussichtlich wird nur einer von drei TGVs auf der Nordachse fahren, einer von vier auf der Ostachse, einer von fünf auf der Atlantikachse, einer von drei auf der Südostachse und einer von drei Ouigo-Zügen. Bei den TERs wird damit gerechnet, dass am Donnerstag im Durchschnitt nur einer von zehn Regionalzügen fahren wird.

Dieser Artikel erschien zuerst bei „Virgule“.

Übersetzung ins Deutsche: Dustin Mertes.



