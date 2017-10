(TJ/AFP) - Viele tausend Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes sind am Dienstag in Frankreich und Belgien in den Streik getreten. Auch zahlreiche Lehrer und Beschäftigte von Verkehrsbetrieben waren am Dienstag nicht zum Dienst erschienen, um für ihre Pensionen und den Erhalt des Öffentlichen Dienstes insgesamt einzutreten.



Das führte um und in Brüssel und anderen großen Städten zu enormen Staus auf den Straßen. Ein Aufruf des belgischen Transportministers François Bellot, den Eisenbahnverkehr nicht zu stören, war auf taube Ohren gestoßen.



Wegen der Streikationen warnt die Eisenbahngesellschaft CFL, Reisende von und nach Brüssel vor möglichen Verspätungen bis am späten Dienstagabend. Die belgische Eisanbahn SNCB informiert ihre Kunden via eine ständig aktualisierte Karte. In Brüssel fuhr am Dienstag nur eine einzige Métro-Linie, zwischen Brüssel und Liège verkehrte nur ein Zug von fünf.



Auch in Frankreich

Frankreich bleibt am Dienstag ebenfalls nicht von gewerkschaftlichen Aktionen verschont. Besonders betroffen sind die Kinderbetreuung und die Schulrestaurants. Nicht weniger als 30 Prozent der Flüge von und nach Frankreich wurden vorsorglich abgesagt. Davon betroffen war auch ein Luxair-Flug nach Paris (LG 8013 um 11.00 Uhr). Auch der für 13.45 vorgesehene Rückflug ist abgesagt. Details unter www.luxairport.lu.