Bereits seit Montag findet europaweit die Aktionswoche „Operation Speed“ statt. Am Donnerstag ist auch Luxemburg dran.

Blitzermarathon

Zahlreiche Polizeikontrollen am Donnerstag

Bereits seit Montag findet europaweit die Aktionswoche „Operation Speed“ statt. Am Donnerstag ist auch Luxemburg dran.

(dpa/jwi) – In mehreren Ländern in Europa geht die Polizei am Donnerstag mit einem sogenannten „Blitzermarathon“ gegen Raser vor. 24 Stunden lang müssen sich Autofahrer etwa in Deutschland und Luxemburg auf vermehrte Kontrollen einstellen. Neu ist dieses Jahr, dass die Bevölkerung bei der Auswahl der Kontrollpunkte mit einbezogen wurde.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Der „Blitzermarathon“ wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ koordiniert. Bereits seit Montag findet europaweit die Aktionswoche „Operation Speed“ statt, in der auf den europäischen Straßen vermehrt kontrolliert wird.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Die Aktion wird auch auf den Twitter- und Instagramkonten der Polizei ihre Präsenz haben. Zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptursache für schwere Unfälle und Todesopfer im Verkehr.