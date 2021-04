In der Gemeinde Differdingen beschädigten Unbekannte Mitte der Woche zahlreiche Gräber. Die Gemeinde sucht nun nach Zeugen.

Zahlreiche Gräber auf Oberkorner Friedhof beschädigt

(SC) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vandalisierten Unbekannte den Friedhof in Oberkorn. Mehrere Gräber wurden beschädigt und zahlreiche Blumenarrangements umgeworfen.

Die Gemeinde Differdingen hat bei der Polizei Anzeige erstattet. Mögliche Zeugen sind gebeten, die Polizei unter der Nummer 113 zu kontaktieren. „Einen Friedhof zu vandalisieren, einen Ort, der die Erinnerung der Toten ehrt, ist ein Akt der schlimmsten Sorte, den alle Bürger bekämpfen müssen“, so die Gemeinde in einem Schreiben am Donnerstag.

Angehörige der Menschen, deren Gräber geschändet wurden, können sich bei der Gemeinde Differdingen unter der Nummer 58 77 1-01 melden. Die Gemeinde werde alle Betroffenen schnellstmöglich kontaktieren.

