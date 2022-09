Die Corona-Lage im Land bleibt entspannt. Alle relevanten Parameter bewegen sich derzeit in einem kontrollierbaren Bereich.

Wochenbericht

Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen nahezu unverändert

Die Corona-Lage im Land bleibt entspannt. Alle relevanten Parameter bewegen sich derzeit in einem kontrollierbaren Bereich.

In der Woche vom 22. bis 28. April hat sich die Zahl der registrierten Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert. 777 Fälle wurden von der Santé registriert, davor waren es 751. Die Zahl der durchgeführten PCR-Tests stieg hingegen von 4.710 auf 4.894. Die Reproduktionsrate kletterte zuletzt leicht auf 1,01 (0,98 in der Vorwoche), während die Positivitätsrate von 15,95 auf 15,88 Prozent sank.

Derzeit zählt das Gesundheitsministerium 1.869 aktive Infektionen, in der Vorwoche waren es noch 1.979.





Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei, in der Vorwoche hatte Luxemburg keine Todesopfer zu beklagen. In den Krankenhäusern des Landes erfolgten acht Neuaufnahmen von Corona-Patienten, in der Vorwoche waren es nur unwesentlich mehr (neun). Auf den Intensivstationen ist aktuell lediglich ein Bett durch einen Corona-Patienten belegt (identisch mit der Vorwoche).

Die Zahl der Impfungen stieg von 1.579 auf 1.622 Dosen. 20 Personen erhielten dabei die erste Dosis, 31 die zweite, 151 den ersten Booster, 1.399 den zweiten Booster und 21 einen dritten Booster. Damit gelten 474.526 Menschen in Luxemburg als vollständig geimpft, was einer Impfrate von 79 Prozent entspricht.

