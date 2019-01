Zahl der Verkehrstoten steigt 2018 wieder an

Mit 25 Verkehrstoten ließ 2017 auf eine positive Entwicklung der Unfallstatistiken hoffen. Der Trend hielt nicht an - die vergangenen zwölf Monate entpuppten sich als ein schwarzes Jahr.

In einer Donnerstagnacht fordert der Straßenverkehr 2018 ein letztes Leben. Am 27. Dezember kommt ein Auto auf der N 12 zwischen Ulflingen und Drinklingen in einer Linkskurve von der Straße ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Für die 20-jährige Fahrerin kommt jede Hilfe zu spät. Sie verstirbt noch am Unfallort. Drei weitere Insassen werden lebensgefährlich verletzt.



Die Freiheit der individuellen Mobilität hat einen hohen Preis ...