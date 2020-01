Zahl der Verkehrstoten sinkt 2019 tendenziell auf Rekordtief

Das vergangene Jahr könnte in puncto Verkehrssicherheit eine neue Rekordmarke setzen – darauf deutet zumindest die Auswertung der LW-Statistiken hin.

Eine Sturmböe gibt der Fichte entlang der N 14 am 4. März 2019 den Rest. Unter lautem Krachen bricht sie entzwei, der tonnenschwere Stamm stürzt in Richtung Straße, trifft die Fahrerkabine eines heranfahrenden Traktors. Ein entgegenkommendes Auto kann nicht mehr ausweichen, prallt gegen den Baum. Beide Männer sind eingeklemmt und verletzt – für den 51-jährigen Fahrer des Autos sind die Blessuren fatal. Er stirbt in den darauffolgenden Stunden im Krankenhaus.



Dieser ungewöhnliche Zwischenfall forderte den ersten Verkehrstoten des vergangenen Jahres, der Mann sollte allerdings nicht das letzte Opfer bleiben ...