Die Corona-Lage im Land entspannt sich weiter. Auch die Zahl der Covid-Patienten im Krankenhaus ist deutlich gesunken.

Wochenbericht

Zahl der Neuinfektionen sinkt um 26 Prozent

(dme) – In der Woche vom 18. bis 24. Juli ist die Zahl der Neuinfektionen von 4.830 auf 3.577 um 26 Prozent gesunken, so der neue Wochenbericht des Gesundheitsministeriums. Auch die Zahl der durchgeführten Tests ist von 13.222 auf 10.580 gesunken. Daraus ergibt sich eine Positivitätsrate von 33,81 Prozent (Vorwoche: 36,55 Prozent), der R-Wert liegt bei 0,88 (0,89). Aktuell gibt es laut dem Gesundheitsministerium 8.891 aktive Infektionen im Land (10.797 in der Vorwoche). Daraus ergibt sich eine Inzidenz von 554 Fällen pro 100.000 Einwohnern (748 in der Vorwoche).

2021 starben 404 Personen an Corona Laut Statec sind neun Prozent der Todesfälle im Jahr 2021 auf Corona zurückzuführen. 2020 waren es elf Prozent.

Todesfälle wurden in der Woche vom 18. bis 24. Juli keine registriert, in der Vorwoche waren es noch sechs.

In den Krankenhäusern des Landes wurden 21 Corona-Patienten behandelt, in der Woche vom 11. bis 17. Juli waren es noch 28. Erneut benötigte keiner der Patienten eine intensivmedizinische Versorgung.

Bei den Impfungen wurden in der vergangenen Woche insgesamt 6.385 Dosen verabreicht. 37 Personen erhielten die erste Dosis, 84 die zweite, 484 wurden mit dem ersten Booster geimpft und 5.763 erhielten die zweite Booster-Dosis. 17 Personen wurden bereits mit einer fünften Impfdosis geimpft. Aktuell sind in Luxemburg 474.286 Menschen voll geimpft, was einer Impfrate von 78,9 Prozent entspricht.





