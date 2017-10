(str) - Nach einer starken Zunahme von Legionellosefällen auf der Mittelmeerinsel Mallorca, hat das Gesundheitsministerium am Dienstag eine Warnung ausgegeben. Betroffen ist insbesondere die Ortschaft Palmanova. Hier wurden insgesamt 18 Fälle gemeldet - darunter ein Todesfall.



Wie das Gesundheitsministerium mitteilt handelt es sich bei der Legionellose um eine Erkrankung, die über Bakterien in Wassertröpfchen übertragen wird - etwa in Duschen, Whirlpools und Kühltürmen. Wenn die Bakterien bis inhaliert wurden, verbreiten sie sich in den Lungen und verursachen eine schwere Lungenentzündung.



Diese tritt nach zwei bis zehn, üblicherweise sechs Tagen auf. Die ersten Symptome sind ein generelles Unwohlsein, dann folgen Husten, Brustschmerzen und starkes Fieber (39 bis 40,5 Grad). Die Krankheit ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar.

Zehn bis 15 Prozent der Fälle enden tödlich



Um schwerwiegende Folgen zu verhindern, ist laut Gesundheitsministerium eine Behandlung im Krankenhaus und der Einsatz von starken Antibiotika notwendig. Bei zehn bis 15 Prozent der Erkrankten hat die Infektion tödliche Folgen.



Als Vorsichtsmaßnahme rät das Gesundheitsministerium Mallorca-Reisenden, die sich in Palmanova aufgehalten haben und bei denen binnen zwei Wochen eine Atemwegsinfektion auftritt, sofort einen Arzt aufzusuchen.



Menschen im Alter von über 50 Jahren, Raucher oder mit geschwächtem Immunsystem sind besonders anfällig und werden deswegen bei einem anstehenden Aufenthalt in Mallorca zu besonderer Achtsamkeit in Bezug auf Atemwegsentzündungen aufgefordert. Bei Auffälligkeiten soll sofort ein Arzt aufgesucht werden.



Weitere Information gibt es bei der Sanitärinspektion unter der Nummer 247-85650.