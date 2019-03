In Luxemburg kommen weniger Babys zur Welt. Wenn Frauen dann schwanger sind, verzichten sie allerdings immer mehr auf Zigaretten und Alkohol.

Zahl der Geburten in Luxemburg rückläufig

Sandra SCHMIT

Im Großherzogtum werden immer weniger Kinder geboren. Waren es 2014 noch 6.997, sank die Zahl 2015 auf 6.889 und 2016 auf nur noch 6.855 Geburten im Jahr – das geht aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums in Zusammenarbeit mit dem Luxembourg Institute of Health (LIH) hervor. Die am Freitag veröffentlichte Studie thematisiert die Gesundheit von schwangeren Frauen und ihren Babys in der perinatalen Zeit – also kurz vor, während und nach der Geburt. Die Zahlen beziehen sich auf Frauen, die im Zeitraum zwischen 2014 und 2016 ein Baby zur Welt gebracht haben.



Rauchen in der Schwangerschaft



Dabei zeigt sich eine positive Entwicklung: Immer weniger werdende Mütter rauchen laut Gesundheitsministerium während ihrer Schwangerschaft. So gaben 13,4 Prozent der Frauen an, während der ersten drei Monate der Schwangerschaft trotz Baby täglich oder zumindest gelegentlich zu rauchen. Im letzten Bericht waren es 15,7 Prozent.



Jede fünfte Frau hört während der ersten drei Monate der Schwangerschaft mit dem Rauchen auf. Allerdings soll man sich laut Gesundheitsministerium mit dieser positiven Entwicklung nicht zufrieden geben, denn die Dunkelziffer an Frauen, die trotz Baby rauchen, sei wahrscheinlich höher. In dem Zusammenhang wird vor den schädlichen Auswirkungen von Tabak gewarnt.



Im Großherzogtum verzichtet der Großteil an werdenden Mütter auf den Konsum von Alkohol. So geben nur 0,2 Prozent an, während der Schwangerschaft täglich Alkohol oder andere Rauschmittel konsumiert zu haben.