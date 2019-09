Youth for Climate: Die Demo zum Nachlesen

Die Aktivisten von Friday For Future haben für Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Luxemburg gingen ab 11 Uhr Jugendliche und Unterstützer auf die Straße. Unsere Liveticker-Nachlese.

Am Freitagmittag haben rund 1000 Jugendliche und Erwachsene in der Hauptstadt für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie schlossen sich damit der weltweiten Protestbewegung "Fridays for Future" an. Rund um den Globus gingen mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße, Demonstrationen in den USA haben noch nicht begonnen.

Der Demonstrationszug führte vom Hauptbahnhof durch die Stadt zur Kinnekswiss, wo die Veranstaltung mit Redebeiträgen und Musik ausklang.

Unser Liveticker der Demonstration zum Nachlesen: