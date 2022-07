Ein Eintagesprogramm von Justiz und Zentrum für politische Bildung führt Jugendliche über ein immersives Rollenspiel an den Rechtsstaat heran.

Workshop für Jugendliche

Youstice: Justiz hautnah erleben

Steve REMESCH Ein Eintagesprogramm von Justiz und Zentrum für politische Bildung führt Jugendliche über ein immersives Rollenspiel an den Rechtsstaat heran.

Was ist Recht? Was unterscheidet es von der Gerechtigkeit? Wie funktioniert die Justiz? Und warum ist der Rechtsstaat so wichtig für die Demokratie? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt ein Workshop jungen Menschen auf dem Weg ins Leben: Youstice. Justiz Jugendlichen näher bringen, ist dann auch das Ziel, das sich die Justizverwaltung gemeinsam mit dem Zentrum für politische Bildung (ZPB) gesetzt hat. Und der Workshop hat durchaus Anziehungskraft: Seit 2021 haben insgesamt 420 Schüler aus 20 Schulklassen mit 30 Lehrern teilgenommen.

Es ist ein Eintagesprogramm für Schüler der Mittel- und Oberstufe, demnach für Jugendliche ab 15 Jahren. Denn erst ab diesem Alter dürfen Heranwachsende einem echten Strafprozess beiwohnen. Das Prozesserlebnis ebnet den Weg für ein Rollenspiel als Höhepunkt des Workshops: ein Gerichtsverfahren in einem richtigen Gerichtssaal, bei dem die Jugendlichen selbst die Rollen der Beteiligten übernehmen und dabei von echten Staatsanwälten, Richtern und Anwälten begleitet werden.

Youstice ist eine Zusammenarbeit der Justiz mit dem Zentrum für politische Bildung. Von links nach rechts: Procureur général adjoint Jeannot Nies, ZPB-Direktor Marc Schoentgen, Justizpressesprecher Henri Eippers und Projektleiterin Patricia Feider. Foto: Anouk Antony

Eigenständiges Denken steht im Vordergrund. Und Teil davon ist es, eine Argumentation aufbauen: Warum urteilen wir so, wie wir es tun? Warum verlangen wir diese Strafe? Warum fordern wir einen Freispruch? Ein positiver, aber sicher nicht unwichtiger Nebeneffekt ist indes ein anderer Lernprozess: „Sie erfahren, wie ihr eigenes alltägliches Verhalten auf Justizebene Folgen haben kann“, erklärt Patricia Feider, die Koordinatorin von Youstice. „Im Rollenspiel befassen wir uns beispielsweise mit Fälschungen und Hassrede. Demnach werden die Schüler mit Dingen konfrontiert, denen sie auch im echten Leben gegenüberstehen.“

Schüler lernen im Workshop, dass das eigene Handeln Konsequenzen haben kann. Wichtig ist dabei, sich in die Situation aller Beteiligter hineinzuversetzen.

Juristische Konsequenzen sind aber nur ein Teilaspekt. Die Jugendlichen sollen ebenso lernen, wie die Justiz Menschen schützt und wie jeder zu seinem Recht kommen kann. „Entscheidend ist, dass sie sich in die Situationen und beteiligten Personen hineinversetzen können“, betont die Pädagogin Patricia Feider. „Indem sie zunächst einen echten Prozess erleben, können sie den Richtern bei ihrer Arbeit zusehen und auch die Angeklagten beobachten, die etwa in Handschellen in den Saal gebracht werden. Das konfrontiert sie mit der Bedeutung des Nonverbalen und lehrt sie den Umgang mit dem Emotionalen“, so Feider weiter.

Echte Magistraten, echte Anwälte

Für die jungen Menschen sei es denn auch besonders interessant, Magistraten und Rechtsanwälten ihre Fragen direkt stellen zu können. Vieles würde sich dabei darum drehen, welche Justizsysteme letztlich demokratischer seien, jenes in den Vereinigten Staaten oder die unterschiedlichen europäischen. Jede Etappe im Workshop wird mit einem Debriefing abgeschlossen. Das hilft, Missverständnisse auszuräumen.

Patricia Feider leitet den Youstice-Workshop. Foto: Anouk Antony

„Mit dieser Bagage gehen sie dann ins Rollenspiel hinein“, führt Patricia Feider aus. „Sie werden in Gruppen, jeweils für eine Rolle vor Gericht eingeteilt – etwa die Staatsanwaltschaft, die Richter oder eben die Verteidiger. Dann erhalten sie ein Dossier, das sie mit allen notwendigen Werkzeugen versorgt.“ Wenn es etwa um die Fälschung eines Krankenscheins gehe, beinhalte die Akte unter anderem den Polizeibericht, die Strafakte des Tatverdächtigen aus der Simulation, ärztliche Atteste und auch den Strafenkatalog.

Zwischen Lachen und Todernst

Es sind die Werkzeuge, anhand derer sie eine Argumentation aufbauen können und diese dann ins Rollenspiel einbringen. „Das geht oft mit sehr viel Lachen einher, aber auch mit großer Ernsthaftigkeit“, verrät die Projektleiterin. „Wenn das Szenario bis durchgespielt ist, diskutieren wir mit ihnen über ihre Eindrücke und ihr Gefühl bei der Sache.“

Der Workshop findet derzeit einmal die Woche, mittwochs, statt. Künftig soll er weiterentwickelt werden, sich neben Schulklassen auch an Jugendhäuser, Wohnheime und Clubs richten und ferner auch auf Kinder ab zwölf Jahren angepasst werden. Es soll neues pädagogisches Material ausgearbeitet werden. Und es soll den Workshop auch am Diekircher Tribunal geben. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Was Justiz und politische Bildung verbindet Junge Menschen für Justiz sensibilisieren, bevor sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten: Das ist eine Zielsetzung, die sich die beiden Initiatoren des Youstice-Projekts, Jeannot Nies, Procureur général adjoint, und Marc Schoentgen, Direktor des Zentrums für politische Bildung (ZPB) gesetzt haben. Neben dem Parlament sei die Justiz eine der wichtigsten Institutionen in der Demokratie und für Heranwachsende sei es wichtig, die Bedeutung des Rechtsstaats zu verstehen. Youstice setze darauf, junge Menschen aktiv in den Lernprozess einzubinden und zu eigenständigem Denken führen. Und das nach den Grundprinzipien des ZPB: unparteiisch, kontroversen Positionen Rechnung tragend und darauf ausgelegt, Dinge selbst zu entdecken und von kompetenten Mitarbeitern begleitet verstehen.

