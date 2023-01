In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine zwar heiße, aber klare Brühe.

Gazettchen

Klatsch in der Kaffeeküche

Nach dem letzten Umzug hat die Lokalredaktion einen strategisch günstigen Platz erwischt. In den neuen Büros sitzen wir nämlich gleich bei der Kaffeeküche. So kommen wir nicht nur mit vielen Kollegen ins Gespräch, der Klatsch wird uns auch quasi frisch aufgebrüht serviert.

Es gibt da allerdings derzeit noch ein kleines Problem: Unsere eigentliche Kaffeemaschine hat den Umzug noch nicht geschafft. Deshalb gibt es derzeit Kaffee aus einem Behilfskanister. Auf der Suche nach einem Wachmacher scheint das die meisten Kollegen nicht zu stören. Zumindest im Regelfall.

Von unseren Logenplätzen aus konnten wir das Drama hautnah miterleben.

Letztens aber war beim Kaffeekochen etwas schiefgelaufen. Und so gab es statt der wohlschmeckenden braunen Flüssigkeit lediglich eine zwar heiße, aber eben viel zu klare Brühe. Das sorgte für so einige Enttäuschungen, brachte uns Lokalredakteure jedoch das ein oder andere Mal zum Schmunzeln. Von unseren Logenplätzen aus konnten wir das Drama nämlich hautnah miterleben, hatten wir doch beste Sicht auf die recht fassungslosen Gesichter. Thema Nummer eins beim Klatsch war an diesem Tag denn auch der Kaffee, der einfach nicht schmecken wollte.



Ich kann Sie an dieser Stelle aber beruhigen: Niemand musste zu lange unter Koffeinentzug leiden, denn die Not wurde schnell behoben – in Form von neu aufgebrühtem Kaffee, diesmal mit Farbe und Geschmack. Und falls Sie sich nun fragen, warum wir aus der Lokalredaktion die Kaffeepanne so leicht wegsteckten: Wir haben uns seit dem Umzug angewöhnt, uns unseren Cappuccino, Kaffee oder Espresso in einem der vielen Kaffeehäuser im Viertel zu holen. Sie dürfen uns aber auch gerne einen frischen Kaffee vorbeibringen.

