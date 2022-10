In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um alternatives Lesen.

Gazettchen

Eine Alternative zum Bücherlesen

Frank WEYRICH Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um alternatives Lesen.

Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres, als es sich in ihrem Lieblingssessel bequem zu machen und ein gutes Buch zu lesen. Daraufhin vergessen sie Zeit und Raum und können so richtig vom Alltag abschalten. Nun muss ich zu meiner Schande eingestehen, dass es schon eine gefühlte Ewigkeit her ist, seit ich ein Buch gelesen habe.

Manchmal frage ich mich, ob das letzte Mal nicht sogar noch zu Schulzeiten war, was dann aus der gefühlten Ewigkeit eine tatsächliche Ewigkeit macht. Zu meiner Entlastung sei gesagt, dass ich auf eine Zeitschrift abonniert bin, die ich versuche möglichst regelmäßig zu lesen. Das Dumme daran ist bloß, dass das Lesen auf mich die gleiche Wirkung hat wie auf andere Leute das Fernsehen. Ich schlafe binnen kürzester Zeit ein.

Eier lesen lässt der Phantasie freien Raum.

Jetzt habe ich aber im Supermarkt dieser Tage eine vielversprechende Alternative gefunden. Dort stand nämlich eine Informationstafel: „Wie lese ich ein Ei?“. Die Idee ist einfach genial: ein Ei lesen. Es nimmt nicht viel Platz weg und lässt der Fantasie freien Raum. Die eine Zahl besagt, ob es aus einer Legebatterie kommt oder von Freilandhühnern stammt.

Vor meinem geistigen Auge stelle ich mir dann den Hof vor, wo die Eier herkommen. Gibt es dort auch andere Tiere oder wird dort Getreide angebaut? Die Buchstabenkombination auf der Schale gibt das Herkunftsland an, was mich gleich dazu verleitet mir vorzustellen, wie die Gegend dort aussehen mag und ob man dort vielleicht einmal Urlaub machen sollte. Es gibt jedoch eine Vorsichtsmaßnahme, die beim Eierlesen unbedingt beachtet werden sollte.

Falls man, wie ich, dazu neigt beim Lesen schläfrig zu werden, sollte man vor dem Lesen das Ei auf jeden Fall gekocht haben.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.