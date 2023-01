Das letzte Wochenende vor dem Schulbeginn punktet nur bedingt mit dem Wetter. Was Sie unternehmen können, hat die Lokalredaktion zusammengestellt.

Freizeittipps fürs Wochenende

Sieben Aktivitäten für das letzte Ferienwochenende

Das letzte Wochenende vor dem Schulbeginn punktet nur bedingt mit dem Wetter. Was Sie unternehmen können, hat die Lokalredaktion zusammengestellt.

Die Weihnachtsferien neigen sich dem Ende zu und die Schulbank rückt wieder näher. Nach den Festtagen, an denen die Zeit stillzustehen scheint und man die heimelige Zeit mit der Familie verbringt, steht Ihnen und Ihren Rabauken dieses Wochenende vielleicht der Sinn nach gemeinsamen Spiel und Spaß. Die Lokalredaktion hat Ihnen Aktivitäten und Veranstaltungen ausgesucht, um mit Ihren Jüngsten ein gemütliches Wochenende zu verbringen.

1) „Familjentour“ im Mudam

Die Kunstobjekte laden zu einer Diskussion zwischen Eltern und Kindern ein. Foto: Mudam Luxemburg

(vb) - Kinder und Jugendliche machen sich über Kunst oft ihre eigenen Gedanken und finden ungewöhnliche Assoziationen. Das Mudam lädt am Sonntag Eltern und Kinder ab sechs Jahren zu einer „Familjentour“ ein. Eine Dreiviertelstunde lang können sie interessante Objekte des Kunstmuseums anschauen und sich darüber austauschen. Die Führung findet auf Luxemburgisch statt. „Familjentour“ am Sonntag ab 10 Uhr. Normaler Eintritt für Erwachsene, gratis für Kinder unter zwölf Jahren. Anmeldung unter +352 453785-531 oder E-Mail: visites@mudam.com.

2) Letzte Tage der Eispiste in Remich

(if) - Ob mit Familie oder alleine: Schlittschuhlaufbegeisterte können in Remich an diesem Wochenende ihre letzten Kurven ziehen. Noch bis einschließlich Sonntag ist die Anlage mit dem synthetischen Belag für die Besucher geöffnet. Um Energie und Wasser zu sparen, hat die Stadt in diesem Winter auf eine traditionelle Eisbahn auf der Place Dr. Fernand Kons verzichtet und eine Kunststoff-Eisbahn eingerichtet.

Die synthetische Eispiste in Remich ist nur noch bis Sonntag geöffnet. Foto: Chris Karaba

Die Besucher können dort nach Angaben der Gemeinde genauso wie auf der herkömmlichen Eisfläche gleiten, allerdings müssen eigene Schlittschuhe von zu Hause vorher geschliffen werden. Ebenfalls können bereits für die Eispiste präparierte Schlittschuhe gegen einen Aufpreis von drei Euro vor Ort ausgeliehen werden. Der Eintritt zur Eispiste beträgt drei Euro, geöffnet ist sie am Wochenende von 10 bis 20 Uhr.



3) Auf Entdeckungstour im natur musée

(SAM) - Zwischen längst ausgestorbenen Riesen des Erdmittelalters und der zukünftigen Entwicklung unserer Erde: das natur musée bietet für Groß und Klein viel Raum für Entdeckungstouren. Da dieses Wochenende nur bedingt zum Draußen sein einlädt, ist das Herumstöbern mit den Kleinen im natur musée genau die richtige Aktivität.

Die Geschichte der Erde spielerisch entdecken wird für Kinder im natur musée spannend gestaltet Foto: Marc Wilwert

Mittwochs bis sonntags hat das Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags von 10 bis 20 Uhr. Ein Blick in den Veranstaltungskalender lohnt sich allemal, denn am Wochenende werden oft spannende Aktivitäten für Kinder angeboten. Die Jüngsten zwischen sechs und zehn Jahren werden im Panda-Club mit Spiel und Spaß versorgt und der Science-Club hat spannende Freizeitaktivitäten für Kinder zwischen elf und 18 Jahren in petto. Geheimtipp für wartende Eltern: das natur musée hat bei gutem Wetter eine der schönsten Terrassen der Stadt direkt an der Alzette.

4) Beim Réidener Wanterlaf sportlich ins neue Jahr starten

(SH) - Der Start ins neue Jahr kommt für viele Menschen mit guten Vorsätzen einher. Wer sich „mehr Sport treiben“, „Zeit in der Natur verbringen“ oder „ein paar Kilos verlieren“ auf seine To-do-Liste geschrieben hat, kann diese Vorsätze am Sonntag beim Réidener Wanterlaf gleich umsetzen.



In Redingen können die guten Vorsätze am Sonntag umgesetzt werden. Foto: Shutterstock

Zur Auswahl stehen Strecken über 6, 10, 14 und 19 Kilometer, auf denen sowohl Läufer als auch Wanderer zugelassen sind. Die Wanderer starten um 8.45 Uhr beim Atert-Lycée in Redingen, der Start für die Läufer erfolgt um 10 Uhr. Zeitdruck entsteht nicht: Die Veranstaltung erfolgt ohne Zeitmessung. Nachmeldungen sind am Samstag von 15 bis 17 Uhr sowie am Sonntag ab 8 Uhr im Atert-Lycée möglich. Die kürzeren Strecken können mit der ganzen Familie in Angriff genommen werden. Vor Ort ist aber auch eine Kinderbetreuung vorgesehen.

5) Kaffee und Croissants im Kino

Gemütlich mit einem Film in den Sonntag starten: Das kann man dieses Wochenende im Ciné Sura in Echternach. Wie jeden ersten Sonntag im Monat findet dort nämlich wieder eine Frühstücksvorstellung statt. Als erster Film wird in diesem Jahr „Avatar - The Way of Water“ gezeigt. Der Eintritt inklusive Frühstück kostet 18 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren 15.

Jeden ersten Sonntag im Monat findet im Ciné Sura in Echternach eine Frühstücksvorstellung statt. Foto: Marc Wilwert

Das Frühstück gibt es vor dem Film. Unter anderem werden den Gästen Teilchen, belegte Brötchen, Eier, Obst sowie verschiedene Heiß- und Kaltgetränke angeboten. Einlass ist um 9.30 Uhr, die Vorstellung beginnt dann gegen 10.15 Uhr.

Der Film ist erst ab zwölf Jahren, in Begleitung der Eltern dürfen aber auch jüngere Kinder ins Kino. Die Vorstellung ist in deutscher Sprache. Tickets können noch im Laufe des Samstagmorgen reserviert werden. Mehr Informationen sind auf der Internetseite des Kinos verfügbar.

6) „Wanterfeeling“ beim Wandern in Eschweiler

(nas) - Wer Bewegung in der freien Natur mit Spiel und Spaß verbinden möchte, ist bei der geführten Winterwanderung in Eschweiler bei Wiltz genau richtig. Los geht es am Samstag um 13.30 Uhr beim Migo, der Indoor-Mini-Golfanlage, Kiirchewee 2.

Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen einer sechs und einer zwölf Kilometer langen Tour und erfahren dabei unterwegs wissenswerte Details über die Region.

Wenn die Kinder nach der Wanderung noch nicht zu müde sind, bietet sich eine Partie Minigolf im Migo an.

Die Teilnahme an der Wanderung unter dem Motto „Wanterfeeling“ kostet 1,5 Euro pro Person. Zusätzliche Informationen gibt es beim Tourismussyndikat Wiltz unter der Telefonnummer 95 74 44 oder per E-Mail an visit@wiltz.lu.

7) Die Spielplätze des Landes entdecken

(GlS) – Es muss nicht immer ein Besuch im weit entfernten Freizeitpark sein, manchmal reicht ein Abstecher zu einem Spielplatz in der Nähe. Die Auswahl hierzulande ist dabei riesig. Wer sich einen Überblick verschaffen oder neue Plätze entdecken möchte, ist bei Spillplaz.lu genau richtig. Der Anbieter führt eine Karte mit allen Spielplätzen des Landes.

Mit Spillplaz.lu wird die Suche nach einem geeigneten Platz zum Kinderspiel. Foto: Anouk Antony

So wird die Suche nach dem geeigneten Spielplatz zum Kinderspiel, denn zu jedem Platz werden zahlreiche Informationen angezeigt, beispielsweise über die jeweilige Ausstattung sowie darüber, ob es kostenlose Parkplätze in der Nähe gibt.

Somit spricht an diesem Wochenende nichts gegen einen Abstecher zu einem der mehreren hundert Spielplätze des Landes. Zumindest am Samstag soll sich auch das Wetter von seiner besseren Seite zeigen und Sonnenschein bescheren.

