Beobachtungen aus dem Bistro

David THINNES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Bier und Gäste.

Der Besuch eines Cafés gehört für mich beobachtungstechnisch zu den spannendsten Ereignissen. Und so ist das erste Mal in einer neuen Gaststätte für mich als Gewohnheitstier gleich doppelt interessant.

Es stellen sich einige Fragen. Schmeckt das Bier in dem neuen Lokal? Gibt es die richtige Marke? Ist die Atmosphäre ansprechend? Wen kennt man unter den anderen Gästen?



Mit meinem besten Freund war ich neulich in unserem Wohnort in einer Gaststätte, die den Besitzer gewechselt hat. Wir wollten einen Testabend verbringen. Die Bilanz zu den Getränken fällt positiv aus: das richtige Bier, perfekt gezapft. Die neue Einrichtung steht dem in nichts nach.

Die anderen Gäste waren uns teilweise bekannt, denn sie waren uns regelmäßig in anderen Lokalen begegnet. Dennoch gibt es einen Abstrich bei einem anderen Gast. Dieser hatte uns schon vor der Tür auf aufdringliche Art angesprochen. Dieses Verhalten setzte sich auch drinnen fort. Dies ging so weit, dass der Betreiber vor Ort erschien und den Mann bat, das Lokal zu verlassen. Unter dem Strich bestärkte mich der Abend trotzdem darin, Premieren in Dorfcafés zu wiederholen.

Meinen eigenen Rat befolgte ich einige Wochen später, diesmal nicht in meinem Wohnort. Das Lokal war von einem guten Freund hochgepriesen. Und das Erlebnis enttäuschte nicht. Da war etwa der Gast mit der Schirmmütze, inklusive Mini-Propeller. Oder der Betreiber, der trotz Stress wegen der Sperrstunde zahlreiche Pizzen auftischte. Ach ja, das Bier war auch gut, auch wenn die Bedienung nicht so gut klappte.

Mein Fazit: Ich werde meine gesellschaftlichen Beobachtungen bald wieder in einem neuen Lokal auffrischen.

