Premier spricht Bewohnern der Stadt Luxemburg Mut zu

(TJ) - Am Donnerstagmorgen hat Premierminister Xavier Bettel sich ein Bild der Unwetterschäden in Luxemburg-Grund gemacht. In dem tiefer gelegenen Stadtteil war die Alzette während der Nacht so hoch angestiegen, dass die Rue St. Ulric überflutet wurde.

In zahlreichen Häusern hatten die Bewohner keine Chance, sich auf die Lage einzustellen und der materielle Schaden durch Wasser und Schlamm ist dementsprechend hoch. Bettel interessierte sich für das Befinden der Menschen und machte ihnen Mut. Er war in Begleitung von Innenministerin Taina Bofferding in dem Viertel eingetroffen.



Am Nachmittag wird sich Bettel in Fels und in Rosport ein Bild der angespannten Hochwasserlage machen. Der Regierungschef wird gegen 13.45 Uhr in Fels eintreffen, bevor er gegen 15 Uhr die Situation in Rosport in Augenschein nehmen wird.



Alle aktuellen Hochwasser-Infos lesen Sie in unserem Liveticker.

