An der Route d'Arlon soll ein neues Wohnviertel entstehen - über die Herangehensweise gibt es Kritik seitens der Grünen.

Wunnquartier Stade: Grüne kritisieren Vorgehensweise

Jeff WILTZIUS Das geplante Wohnviertel an der Route d'Arlon steht in der Kritik. Mehr Bürgereinbindung, mehr offene Plätze, neue Wohnformen und mindestens klimaneutral - die Liste der Forderungen der Grünen ist lang.

Noch sei es nicht zu spät, Bürger aktiv in den Prozess einzubinden, erklärt am Montagmorgen auf einer Pressekonferenz der Präsident von déi Gréng Luxemburg-Stadt, François Benoy.

Die Partei der Grünen kritisiert die Vorgehensweise der Gemeinde Luxemburg im Bezug auf das geplante Wohnviertel "Wunnquartier Stade" an der Areler Strooss.

Ein Rückblick: Im Mai 2019 hatte die Gemeinde einen Architektenwettbewerb ausgerufen, um das Areal an der Route d'Arlon zu bebauen. Auf dem rund elf Hektar großen Gelände befinden sich derzeit neben der städtischen Feuerwehr auch das Stadion Josy Barthel und das Recyclingcenter. Das Bauland ist in städtischem Besitz.

Die Stadt habe verpasst, den Planern klare Richtlinien vorzugeben, erklären déi Gréng. Foto: Jeff Wiltzius

Anfang des Jahres hatten die Bürger dann zehn Tage Zeit, sich die sieben Projekte anzusehen, welche die Jury aus dem Wettbewerb zurückbehalten hatte. Für die Grünen ist das nicht im Sinne einer Bürgerbeteiligung. Ebenfalls das Ausbleiben einer bürgernahen Informationskampagne seitens der Haupstadt stand am Montagmorgen in der Kritik. Bereits der Verein "Eis Stad" forderte mehr Bürgerbeteiligung bei diesem Projekt.

"Wir glauben, gerade in der nächsten Phase wäre es daher wichtig, Ideen-Worksshops mit den Bürgern und Experten zu organisieren", so François Benoy. Auch eine breite politische Diskussion sei unerlässlich und sollte sich nicht nur auf die Änderungen des PAG und das Abstimmen des PAP beschränken. Bisweilen habe diese in den Gemeinderatssitzungen nicht stattgefunden.

Offene Begegnungsorte statt Tennisplätze

Ein weiterer Kritikpunkt: Für die Oppositionspartei steht das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum mit unterschiedlichen Wohnformen im Vordergrund. "Die Einrichtung eines zentralen Platzes und mehrerer Begegnungsorte ist für uns wichtiger als der Erhalt der privaten Tennisfelder, welche auf den vorgelegten Entwürfen erhalten blieben", erklärt der Haupstadtpräsident.

"Wunnquartier Stade": Verein "Eis Stad" fordert mehr Bürgerbeteiligung Die Einbindung der Bewohner in große Bauprojekte ist eine Priorität der Vereinigung. Gelingen soll das mit der Gründung eines festen Bürgerrates.

Auch in puncto Mobilität gab es Verbesserungsvorschläge: Für die Grünen sei ein zukunftweisendes Mobilitätskonzept unerlässlich. Das Viertel solle autofrei sein.

Das bestehende Parkhaus mit 400 Stellplätzen an der Route d'Arlon soll vorrangig den Bewohnern und Besuchern zur Verfügung stehen.

Bemängelt wurde auch, dass auf den eingereichten Projekten das Energiekonzept nur wenig Beachtung fand. Mindestens klimaneutral, besser noch ein Energieplus-Standart solle von den Stadtverantwortlichen für das neue Wunnquartier Stade in Betracht gezogen werden.

