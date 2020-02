Wunnquartier Stade: Bürger reichen 426 Vorschläge ein

Zehn Tage lang waren sieben ausgewählte Projekte zum "Wunnquartier Stade" im Bierger-Center ausgestellt. 426 Rückmeldungen von Bürgern langten im Rathaus ein.

Rita RUPPERT Zehn Tage lang waren sieben ausgewählte Projekte zum "Wunnquartier Stade" im Bierger-Center ausgestellt. 426 Rückmeldungen von Bürgern langten im Rathaus ein.

612 Besucher, 426 Kommentare und sieben Briefe: So liest sich das einstweilige Resultat der öffentlichen Ausstellung von sieben ausgewählten Projekten, die zeigen, wie das "Wunnquartier Stade" an der hauptstädtischen Route d'Arlon einmal aussehen könnte. Das sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch beim City Breakfast, dem allmonatlichen Treffen mit der Presse.

Sieben Visionen für "Wunnquartier Stade"

Vom 21. Januar bis zum 1. Februar waren sieben Visionen von Architekten im Bierger-Center ausgestellt. Zu sehen waren grafische Skizzen für die Neugestaltung des rund zehn Hektar großen Geländes, auf dem ein komplett neues Stadtviertel mit mindestens 1.000 Wohneinheiten entstehen soll.

Analyse der Kommentare und Briefe

Laut Polfer werden nun die Kommentare und Briefe (u.a. vom Verein "Eis Stad", Déi Gréng und einer Privatperson) analysiert. Am 16. und 17. März werden die sieben zurückbehaltenen Teams diese erhalten, um sie in ihren Projekten verarbeiten zu können. Am 17. und 18. Juni müssen sie dann ihre vervollständigten Arbeiten abgeben. Diese werden am 29. Juni präsentiert und wieder ausgestellt. Die definitiven Projekte müssen bis zum 23. Oktober eingereicht sein.

Verstärkte Teams ab nächster Etappe

Ab der nächsten Phase, so die Bürgermeisterin, müssten die Architektenteams sich jeweils mit einem Landschaftsarchitekten, einem Mobilitätsexperten, einem Energiefachmann und einem "programmiste urbaniste" verstärken. "Wir sind gespannt, inwieweit die Teams den Kommentaren Rechnung tragen werden", so Lydie Polfer. Und: "Wir wollen ein schönes, urbanes Viertel".

Bis das neue Viertel steht, wird es allerdings noch dauern. Denn noch werden das Stade Josy Barthel, die Feuerwehrkaserne und der Service d'hygiène genutzt. Die Pläne für das Projekt des Hygienedienstes wurden noch nicht vom Gemeinderat genehmigt. Laut Polfer dürfte es noch mindestens vier Jahre dauern, bis diese Dienststelle umzieht.